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14 dikişlik kaza! Sinan Akçıl'dan korkutan paylaşım

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14 dikişlik kaza! Sinan Akçıl'dan korkutan paylaşım

Son dönemde hem milli marş projesi hem de yoğun konser temposuyla adından sıkça söz ettiren Sinan Akçıl, "Yaz Bi Şarkı" çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Ayağına cam batan ve 14 dikiş atılan ünlü sanatçı, sevenlerinden dua istedi.

Türk pop müziğinin başarılı ismi Sinan Akçıl, iddialı projeleriyle gündemin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Son olarak A Milli Takım için hazırladığı ve büyük ses getiren "Türkler Geliyor" marşıyla "Gerçek kalple yazdım" mesajı vererek gönülleri fetheden Akçıl, bu kez setten gelen üzücü bir haberle sevenlerini endişelendirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

YENİ PROJE ÇEKİMLERİNDE GÖRÜNME KAZA

Yeni projesi "Yaz Bi Şarkı" için yoğun bir çalışma temposuna giren başarılı popçu, çekimler sırasında beklenmedik bir kaza yaşadı. Set ortamında ayağına cam batan Akçıl, apar topar hastaneye kaldırıldı.

"BU KADAR KONUŞULMAYA NORMAL"

Sosyal medya hesabından sedyede çekilmiş, ayağının sargılı olduğu bir fotoğrafı paylaşan Sinan Akçıl, yaşadığı talihsizliği "nazar"a bağladı.

Akçıl, takipçileriyle paylaştığı notta sevenlerinden dua istedi:

"Bu kadar konuşulmaya nazar normal! 'Yaz Bi Şarkı' çekimleri sırasında bir cam kazası yaşadım ve sonuç 14 dikiş."

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"DETAYLARI İLK BÖLÜMDE ANLATIRIM"

Kendisini her zaman büyük bir sevgiyle takip eden hayranlarına seslenen Akçıl, "Annelerim, teyzelerim; dualarınızı sokakta görünce benden esirgemiyorsunuz, şimdi de esirgemeyin. Detayları ilk bölümde anlatırım" diyerek sevenlerinden destek istedi.

14 dikişlik kaza! Sinan Akçıl'dan korkutan paylaşım - 1

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