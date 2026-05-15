Sinan Akçıl'ın Milli Takım marşı "Türkler Geliyor" dinlenme rekoru kırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımımıza moral aşılamak amacıyla hazırladığı "Türkler Geliyor" isimli marşını dinleyicileriyle buluşturdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) desteğiyle hazırlanan eser, paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada büyük ses getirdi.

Ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl'ın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için hazırladığı heyecanla beklenen marşı yayınlandı.

MANİDAR SEÇİM

Akçıl, marşın yayın saati için Cumhuriyetimizin kuruluş yılına atıfta bulunarak 14 Mayıs saat 19.23'ü seçti. Sosyal medya hesabından klibi paylaşan sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Eline bayrağı alan annelerin duasıyla, Türkler geliyor!"

SİNAN AKÇIL'DAN "TÜRKLER GELİYOR"

Marşın özellikle "Bu dünya kupasına Türkler geliyor" nakaratı sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Özellikle "Doğusundan batısına" ve "Annelerin duasıyla" ifadeleri taraftarlar arasında en çok konuşulan bölümlerden biri oldu.

Federasyon açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan A Milli Takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan "Türkler Geliyor" güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay-yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımıza 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

İLK ONLARA DİNLETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir fuarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, marşın hazırlık sürecine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şarkıyı ilk olarak Ajda Pekkan ve Demet Akalın'a dinlettiğini belirten ünlü müzisyen, bu iki ismi uğuru ve totemi olarak gördüğünü dile getirdi.

"ARTIK TÜRKİYE'NİN ŞARKISI"

Sanatçı, marşın sadece bir futbol şarkısı olmadığını şu ifadelerle vurgulamıştı:

"Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum. Bunu normal bir pop şarkısı da yapabilirsin ama artık olmaz. Çünkü bu artık Türkiye'nin şarkısı"

2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri'nde milli takımı yalnız bırakmak istemediğini belirten Sinan Akçıl, "İnşallah Amerika'ya gidip takımımızı tribünden destekleyeceğim" diyerek heyecanını paylaştı.

Sinan Akçıl'ın sosyal medya paylaşımıSinan Akçıl'ın sosyal medya paylaşımı

"BU ÜLKE BAYRAĞA AŞIK"

"Türkler Geliyor" marşı, yayınlandığı andan itibaren dijital platformları kasıp kavurdu. Marşın kısa sürede gördüğü yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Akçıl, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

SAATLER İÇİNDE YORUM YAĞDI

3 saat gibi kısa bir sürede 19 bin yorum sınırının aşılmasına dikkat çeken ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi anlarım; izlenme, trend, like vs. tamam ama 3 saatte 19 bin yorum tarihte azdır... Bu ülke bayrağına aşık, önümüzde hiçbir şey duramaz!"

YouTube ve diğer dijital platformlarda trend listelerine giren "Türkler Geliyor", dinleyicilerden tam not aldı.

MARŞIN SÖZLERİ

Biz bir ölsek bile yine bin oluruz

İyi bilirsiniz kimin torunuyuz

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Türkler geliyor

Başka bir milletiz

Yok hiçbir eşimiz

Düşünün şimdi siz

Olucaz derdiniz

Kanımız canımız

Fetihtir adımız

Herkes sanki kardeş

Öyle bir takımız

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Türkler geliyor!

