Sinan Akçıl'ın Milli Takım marşı "Türkler Geliyor" dinlenme rekoru kırdı

Ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl'ın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için hazırladığı heyecanla beklenen marşı yayınlandı.

MANİDAR SEÇİM

Akçıl, marşın yayın saati için Cumhuriyetimizin kuruluş yılına atıfta bulunarak 14 Mayıs saat 19.23'ü seçti. Sosyal medya hesabından klibi paylaşan sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Eline bayrağı alan annelerin duasıyla, Türkler geliyor!"

Marşın özellikle "Bu dünya kupasına Türkler geliyor" nakaratı sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Özellikle "Doğusundan batısına" ve "Annelerin duasıyla" ifadeleri taraftarlar arasında en çok konuşulan bölümlerden biri oldu.

Federasyon açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan A Milli Takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan "Türkler Geliyor" güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay-yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımıza 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

İLK ONLARA DİNLETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir fuarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, marşın hazırlık sürecine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şarkıyı ilk olarak Ajda Pekkan ve Demet Akalın'a dinlettiğini belirten ünlü müzisyen, bu iki ismi uğuru ve totemi olarak gördüğünü dile getirdi.