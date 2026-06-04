Emel Sayın'ın sağlık sorunları konserlerini erteletti

Emel Sayın'dan sağlık sorunu açıklaması

"KISA BİR SÜRE TEDAVİ GÖRMEM GEREKİYOR"

Instagram hesabından bir açıklama yapan Sayın, konser takviminde zorunlu bir değişikliğe gittiğini belirtti. Hayranlarına seslenen usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Çok Sevgili Dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım."