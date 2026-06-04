Emel Sayın'ın sağlık sorunları konserlerini erteletti
Türk sineması ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Sayın, iki konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.
Yeşilçam'ın "Mavi Boncuk"u, Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Sağlık sorunları nedeniyle sahne programında değişikliğe gitmek zorunda kalan usta sanatçı, önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı iki büyük konserini ertelediğini duyurdu.
"KISA BİR SÜRE TEDAVİ GÖRMEM GEREKİYOR"
Instagram hesabından bir açıklama yapan Sayın, konser takviminde zorunlu bir değişikliğe gittiğini belirtti. Hayranlarına seslenen usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Çok Sevgili Dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım."
EMEL SAYIN'IN HASTALIĞI NE?
Emel Sayın'ın açıklaması kısa sürede magazin gündeminin merkezine otururken, hayranları sanatçıya "geçmiş olsun" mesajları yağdırdı. Usta ismin sağlık durumuna ilişkin detaylar merak konusu olurken, müzik dünyasında kulisler hareketlendi.
İddialara göre, sanatçının bu kararı almasındaki temel neden vertigo. Denge kaybı ve şiddetli baş dönmeleriyle seyreden bu rahatsızlık nedeniyle, Sayın'ın doktor tavsiyesiyle dinlenme kararı aldığı ve sahnede zor anlar yaşamamak adına bu tedbiri aldığı öne sürülüyor.
Sanatçının yarın yayınlayacağı videoda yapacağı detaylı açıklama, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.