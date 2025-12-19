Fatih Ürek bitkisel hayatta mı? Menajerinden sağlık durumu açıklaması
Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek'in bitkisel hayata girdiğine dair iddialar sevenlerini üzerken, son sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi.
15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 20 dakika kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata yeniden döndürülmüştü.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
"BİTKİSEL HAYATA GİRDİ" İDDİASI!
Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren 59 yaşındaki sanatçının hayatı fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata girdiği iddia edilmişti.
MENAJERİ MERT SİLİV'DEN SON NOKTA
Konuyla ilgili Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklama yaptı. Mert Siliv, Fatih Ürek'in bitkisel hayatta olmadığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
YAKINDA DOSTUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Öte yandan Fatih Ürek için sanat camiasından sık sık destek mesajları da geliyor.
Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı sosyal medyada "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla duygulandırdı.
"HEP DUALARIMIZDASIN"
Birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden iyi dileklerini iletirken, en duygusal paylaşımlardan biri yakın arkadaşı Gonca Vuslateri'den gelmişti.Ünlü oyuncu dostunun fotoğrafını paylaşarak, "Hep duamızdasın canım" notunu ekledi.
