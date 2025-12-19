Güzellik dayatmasına tepki! Aydilge hastalığını açıkladı

Kaynak: Instagram

"ZORBALARA KARŞI BİRBİRİMİZE SARILIP KUCAKLAŞABİLİRİZ"

"Hayatımızın merkezine başka, daha anlamlı değerler koymaya çabalayabiliriz mesela. Eğer güzellik konusunda kendimize zarar verecek şekilde aşırıya kaçıyorsak, 'İçimizde neyi karanlıkta bıraktık ki dışarıyı bu kadar parlatma ihtiyacı duyuyoruz?' diye sorgulayabiliriz belki de. Zorbalara karşı birbirimize sarılıp kucaklaşabiliriz bir de. İşte şimdi ben tam olarak bunu yapıyorum; hepinize sevgimle sarılıyor, kucaklıyorum."

Aydilge 2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin yıllardır mutlu süren bir evlilikleri var.

VİTİLİGO NEDİR?

Vitiligo, melanosit üretiminin bozulmasına bağlı pigment kaybı sonucu, ciltte soluk beyaz lekeler oluşmasına neden olan otoimmün, genetik ve çevresel faktörlere bağlı gelişen bir cilt hastalığıdır. Halk arasında ala ya da alaca hastalığı olarak adlandırılmaktadır.