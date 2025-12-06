Selin Geçit’in yeni sevgilisi Yargı’nın yıldızı çıktı!

06 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 09:34
Son dönemin en dikkat çekici seslerinden Selin Geçit, bir zamanlar "Yargı" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Samet Kaan Kuyucu ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin sürpriz ilişkisi, AVM'de birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.

Genç şarkıcı Selin Geçit ile oyuncu Samet Kaan Kuyucu'nun aşkı ilk kez belgelendi. Çift, önceki gün Zincirlikuyu'da el ele görüntülendi.

Selin Geçit ve Samet Kaan Kuyucu patlayan flaşlar karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Hürriyet'in haberine göre; İkili, "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere teşekkür etti. Selin Geçit, sorular üzerine "İlişkimiz güzel gidiyor. Daha çok yeni. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

SAMET KAAN KUYUCU KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. 1995, Gaziantep doğumlu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur. İlk kez 2018'de Çarpışma dizisinde yer almıştı.

2020'de Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde, 2020'de Aşk 101 dizisinde, 2021'de Öğrenci Evi, 2022'de Ah Nerede, Yargı, Gülcemal gibi başka dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

