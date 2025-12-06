Selin Geçit’in yeni sevgilisi Yargı’nın yıldızı çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; İkili, "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere teşekkür etti. Selin Geçit, sorular üzerine "İlişkimiz güzel gidiyor. Daha çok yeni. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Instagram

SAMET KAAN KUYUCU KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. 1995, Gaziantep doğumlu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur. İlk kez 2018'de Çarpışma dizisinde yer almıştı.

2020'de Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde, 2020'de Aşk 101 dizisinde, 2021'de Öğrenci Evi, 2022'de Ah Nerede, Yargı, Gülcemal gibi başka dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.