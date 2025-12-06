06 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Celil Nalçakan trafikte ölümden döndü! Korkutan kazanın görüntüleri...

Celil Nalçakan trafikte ölümden döndü! Korkutan kazanın görüntüleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 10:50
Celil Nalçakan trafikte ölümden döndü! Korkutan kazanın görüntüleri...

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, dün gece geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. Ölümden dönen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı kaza görüntüleriyle yaşadıklarını anlattı.

"Rüya Gibi" dizisiyle ekrana dönen Celil Nalçakan, dün gece trafik kazası geçirdi. Ünlü isim, yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı bizzat anlattı. 47 yaşındaki oyuncu, hem kazaya dair detayları hem de olay yerinden görüntüleri paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BİRİNCİ AĞIZDAN DUYUN İSTEDİM"

Nalçakan açıklamasında, "Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim. Çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti" sözleriyle olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ARACI TANIMAZ HALDE

Ünlü oyuncu sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtti. Kendisinde, kazaya karışan diğer sürücüde ve yanında bulunan kardeşinde herhangi bir yaralanma olmadığını söyleyen Nalçakan, "Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda" diyerek hayranlarını rahatlattı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AYLAR ÖNCE 6 SAATLİK OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Nalçakan'ın sağlık endişeleri bunlarla da sınırlı değil. Ünlü oyuncu, aylar önce ağzındaki bir problem nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirmiş, "Şükür iyiyim. Bir ay boyunca bebek maması yiyince zayıflıyor insan" sözleriyle süreci mizahi bir dille anlatmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör