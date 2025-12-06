Bade İşçil ilk kez itiraf etti: "Dışlanıyorum"

Kaynak: Instagram

"KADINLAR BENİ DIŞLIYOR"

"Kadınlar kıskanıyor demek istemem ama dışlanma durumları yaşadım" sözleriyle dikkat çeken oyuncu, kariyerindeki dönüm noktalarından da bahsederek, "'Ezel' benim için milat gibiydi" dedi.

Ünlü oyuncu, babasının da güzelliği nedeniyle sektöre adım atarken endişe duyduğunu söyleyerek "Sunuculuğa bir şey demedi ama dizi teklifleri gelince 'Aman bir şey olur' diye düşündü. Bu yüzden dizi görüşmelerine benimle birlikte geliyordu" ifadelerini kullandı.

'Gülpare' dizisi için yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile yaptığı görüşmenin kariyerinde dönüm noktası olduğunu dile getiren İşçil, "Bende ışık olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti. Onun sayesinde oyunculuğa başladım" diye konuştu.