Bade İşçil ilk kez itiraf etti: "Dışlanıyorum"
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Bade İşçil, Saba Tümer’in programında samimi açıklamalarda bulundu. Sektöre adım attığı dönemden özel hayatına, kariyerinin dönüm noktalarından tartışma yaratan sözlerine kadar birçok konuya değinen İşçil, özellikle kadınlar tarafından dışlandığını söyledi.
Saba Tümer'in programına konuk olan oyuncu, güzel olduğu için kadınlar tarafından sosyal ortamlarda dışlandığını anlattı.
"KADINLAR BENİ DIŞLIYOR"
"Kadınlar kıskanıyor demek istemem ama dışlanma durumları yaşadım" sözleriyle dikkat çeken oyuncu, kariyerindeki dönüm noktalarından da bahsederek, "'Ezel' benim için milat gibiydi" dedi.
Ünlü oyuncu, babasının da güzelliği nedeniyle sektöre adım atarken endişe duyduğunu söyleyerek "Sunuculuğa bir şey demedi ama dizi teklifleri gelince 'Aman bir şey olur' diye düşündü. Bu yüzden dizi görüşmelerine benimle birlikte geliyordu" ifadelerini kullandı.
'Gülpare' dizisi için yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile yaptığı görüşmenin kariyerinde dönüm noktası olduğunu dile getiren İşçil, "Bende ışık olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti. Onun sayesinde oyunculuğa başladım" diye konuştu.
Andaç Haznedaroğlu'nun gösterdiği desteğin o dönem kendisine ilginç geldiğini belirten İşçil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım. O yüzden bir kadın bana bunları söyleyince değişik geldi"
"Daha Çok Erkeklerle Arkadaşlık Edebiliyordum"
Ünlü oyuncu, "Ben daha çok erkeklerle arkadaşlık edebiliyordum. Bir kadın grubuna girdiğimde birdenbire herkes soğuk davranmaya başlıyordu" dedi.
Yakışıklı partnerler sorusu: "Hepsi çok profesyoneldi"
Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat gibi isimlerle kamera karşısına geçen İşçil, "Hepsi profesyonel. Toy zamanlarım olmasına rağmen beni hiç yadırgamadılar" dedi.
Ezel dönemindeki yoğun çalışma temposuna da değinen oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu'nun karavanda uyumak zorunda kaldığı günleri hatırlayarak "Saat dilimi yoktu. Çok zorluk yaşanıyordu" ifadelerini kullandı.
Tartışma yaratan "fakir tipi" sözlerine açıklık getirdi
Programda, magazinde tepki çeken "Tipim fakir olmaya müsait değil" sözlerine de açıklık getiren İşçil, ifadesinin bağlamından koparıldığını belirtti:
"Fakirin tipi nedir, onu da bilmiyorum. Nebahat Çehre yıllar önce 'Bana fakir rolleri gelmiyor' demiş. Nişantaşı'nda bana da bunu sordular. Ben de 'Bana da gelmiyor, daha çok zengin rolleri geliyor' dedim. 'Neden gelmiyor?' diye sorulunca da 'Tipim müsait değil' dedim. Magazin bunu bambaşka bir şeye dönüştürdü."
