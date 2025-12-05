50 gündür yoğum bakımdaydı! Fatih Ürek'ten haber var
Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in tedavisi sürüyor. Yaklaşık 50 gündür hastanede bulunan sanatçının sağlık durumu menajeri Mert Siliv tarafından açıklandı.
İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanan ve kalbi duran ünlü şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırılmıştı.
50 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA!
Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.
50 gündür yoğun bakımda olan Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA
2. Sayfa'nın haberine göre; sanatçının menajeri son durumuna dair bilgiyi aktardı. Mert Siliv, Fatih Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtti.
Ünlü sanatçının sevenleri, kendisinden gelecek iyi haberi bekliyor.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı. Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.
