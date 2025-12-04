Arzu Yanardağ'ın başı ev sahibiyle dertte! Mahkemelik oldular
Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik oldu. Yanardağ’ın ev sahibi Kenan Karğın, ünlü oyuncunun oturduğu konut için kira bedelinin yeniden belirlenmesi talebiyle hukuki süreç başlattı.
Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, ev sahibi Kenan Karğın ile kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşayınca konu yargıya taşındı.
Hürriyet'te yer alan iddiaya göre Karğın, İstanbul Şişli'deki Feriköy Mahallesi'nde bulunan dairesini 2020'de aylık 4 bin 500 liraya Yanardağ'a kiraya verdi. Evin kirası en son Ağustos 2025'te aylık 19 bin 55 liraya çıktı.
KİRA TESPİT DAVASI
Dairenin kirasının bölgedeki diğer emsallerinin çok altında olduğunu tespit eden ev sahibi, birçok kez bedelinin yeniden düzenlenmesini istedi.
Arzu Yanardağ'dan olumlu bir sonuç alamayan ev sahibi, avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kira bedelinin yeniden düzenlenmesi için 'kira tespit' davası açtı.
Kenan Karğın'ın avukatı Halit Fatih Karğın, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Arzu Yanardağ'ın kötü niyetli davrandığını ileri sürdü ve ekledi:
"Kira bedelinin makul seviyede yükseltilmesi için tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Ayrıca konutun aylık kira bedelinin 15 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere net 65 bin lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz."
