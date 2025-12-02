02 Aralık 2025, Salı
Nebahat Çehre'den dikkat çeken itiraf! "20 yıldır giyiyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 17:05
Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakterlerinden Firdevs Yöreoğlu’nu canlandıran Nebahat Çehre, kendisi hakkında bilinmeyen bir detayla hayranlarını şaşırttı. İşte usta oyuncunun 20 yıldır üzerinden çıkarmadığı o giysi...

Yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin ikonik karakterlerinden Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Nebahat Çehre, güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyor.

"20 YILDIR AYNI PANTOLONU GİYİYORUM"

82 yaşındaki usta oyuncu, son olarak katıldığı bir davette samimi açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa mikrofonlarına konuşan usta isim, "Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum" sözleriyle hem şaşırttı hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

✨ Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu Replikleri Hala Hafızalarda ✨

Öte yandan Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu'nun unutulmaz repliklerinden bazıları şöyle:

"Sen Bihter Ziyagil'sin, aptallık etme!"

"Hala inkar edecek misin, aptal? Bu kadar zayıf olduğuna inanamıyorum!"

"1-2 saat uyuyayım, yüzüm dinlensin."

"Bırak, insanlar sadece mücevherlerimizi konuşsun."

"Lafın altında kalmayacağım derken dünyan başına yıkılmasın?"

"Hayatını kim için feda ediyorsun, ha?"

"Yaşadıklarını burada bırakabileceksen durma, git!"

