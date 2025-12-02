Nebahat Çehre'den dikkat çeken itiraf! "20 yıldır giyiyorum"

Kaynak: Sosyal medya

"20 YILDIR AYNI PANTOLONU GİYİYORUM"

82 yaşındaki usta oyuncu, son olarak katıldığı bir davette samimi açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa mikrofonlarına konuşan usta isim, "Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum" sözleriyle hem şaşırttı hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.