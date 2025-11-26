Şarkıcı Lara’dan takıntılı hayrana yasal hamle!

Kaynak: Instagram

Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir takıntılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyorum. Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı. Bizlerin de bir hayatı var ve bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim. Konuyla ilgili avukatım Aybike Yalanuz gerekli hukuki süreci yakından takip edecek. Sorumlu kişilere karşı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm."