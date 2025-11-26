Şarkıcı Lara'dan takıntılı hayrana yasal hamle!
Beyninde kitle tespit edilen ve kitlenin iyi huylu olduğu ortaya çıkan şarkıcı Lara, bu kez bambaşka bir sorunla gündemde. Takıntılı hayranıyla mücadele ettiğini duyuran ünlü isim, konuyla ilgili yasal işlem başlattığını duyurdu.
2000'li yıllara "Katmer Katmer" şarkısıyla damga vuran şarkıcı Lara, güzelliğiyle de bir dönem fırtınalar estiriyordu.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda üzücü haberi duyurmuş, rutin kontrol için gittiği doktor muayenesinde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı.
Şarkıcı, son olarak uzun süredir kendisini rahatsız eden bir kişi hakkında yasal yollara başvurma kararı aldığını ve yaşadığı durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süredir takıntılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyorum. Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı. Bizlerin de bir hayatı var ve bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim. Konuyla ilgili avukatım Aybike Yalanuz gerekli hukuki süreci yakından takip edecek. Sorumlu kişilere karşı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm."
