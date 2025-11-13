Melisa Döngel'e evlilik teklifi yağıyor! "Artık saymayı bıraktım"

13 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 11:48 Güncelleme: 13.11.2025 11:52
Rol aldığı projeler ile adından söz ettiren Melisa Döngel, Maslak'ta objektiflere yansıdı. Sosyal medyadan evlilik teklifi yağdığını söyleyen Döngel, "Artık yetişemiyorum saymayı bıraktım" dedi.

Arkadaşlarıyla gittiği Dubai tatilinden dönen oyuncu Melisa Döngel, önceki akşam Maslak'ta bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Döngel, konuşmasına şehit ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Yakın zamanda gittiği Dubai tatilinden bahseden güzel oyuncu, "Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim, gerçekten harika bir yerdi" diye konuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ARTIK SAYMAYI BIRAKTIM"

Takvim'in haberine göre; Sosyal medyada kendisine gelen yorumlar hakkında konuşan Döngel, "Tatlı, tatsız yorumlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kendisine sosyal medya üzerinden gelen mesajlardan bahseden güzel oyuncu, en çok evlilik teklifi geldiğini söyleyerek, "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" dedi. Yeni projeleri hakkında da konuşan Döngel, "Çektiğimiz bir dizi var dijitalde yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

