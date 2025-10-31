Muazzez Abacı'dan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı
Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan gelen haber sevenlerini korkuttu. Ünlü ismin yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye yattığı öğrenildi.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, yaşadığı sağlık sorunlarıyla nedeniyle hastanelik oldu.
Usta sanatçının son durumuyla ilgili açıklama, yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay'dan geldi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI
Akay yaptığı paylaşımda, "Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür ki artık normal odada tedavisine devam ediliyor" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Menajeri Taner Budak yaptığı açıklamada: "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyorlar, bir damarına stent takılıyor, şu anda da operasyon sonrası odasında. Çok şükür iyi" dedi.
MUAZZEZ ABACI KİMDİR?
Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Abacı, 1970'li yıllardan itibaren sahneye çıkarak Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı.
Kariyeri boyunca sayısız albüm çıkaran sanatçı, "Geceler", "Bir Teselli Ver", "Kalbimi Kıra Kıra" gibi unutulmaz eserlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik üslubuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.
