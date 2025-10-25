"Kuruluş Orhan" oyuncularından açıklamalar: "Her şeyin çok gerçekçi olduğu bir set"
"Kuruluş Orhan" setinden oyuncu röportajları gelmeye devam ediyor. Dizinin Kara Halil’i Can Atak, Orhan Bey’in kız kardeşi Halime’yi canlandıran Sena Mercan ve Avcı Bey’i Tevfik Erman Kutlu dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
Çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.
CAN ATAK: "HER ŞEYİN ÇOK GERÇEKÇİ OLDUĞU BİR SETİN İÇİNDEYİZ"
Dizide Kara Halil karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Can Atak hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Diziye hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden başarılı oyuncu çok kısa sürede tüm eğitimlere alıştığını ifade etti.
"ORHAN BEY'İN EN YAKININDAKİ ADAM"
Başarılı oyuncu Can Atak "Çok usta isimlerle beraberiz" açıklamasıyla sözlerine devam etti.
Dizide canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Can Atak: "Hem savaşçı hem de siyasi yönü olan ve Orhan Bey'in en yakınındaki adam" sözleriyle karakteriyle ilgili ipuçları da verdi.
Başarılı oyuncu açıklamalarını "Her açıdan heyecanlı bir sezon bekliyor izleyiciyi" sözleriyle noktaladı.
SENA MERCAN: "KOSTÜMDEN MEKANA HER ŞEY ÇOK BÜYÜLEYİCİ"
Dizide Orhan Bey'in kız kardeşi Halime karakterine hayat verecek başarılı oyuncu Sena Mercan hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Diziye hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden başarılı oyuncu eğitim sürecinin zorlu ama çok eğlenceli geçtiğini ifade etti.
"AYAKLARI YERE SAĞLAM BASAN BİR KARAKTER"
Başarılı oyuncu Sena Mercan "Oynarken öğrenebileceğim isimlerle birlikteyim" açıklamasıyla sözlerine devam etti.
Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Sena Mercan: "çok güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir karakter" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Başarılı oyuncu açıklamalarını "Seyircilerimizi heyecan dolu bir sezon bekliyor" sözleriyle noktaladı.
TEVFİK ERMAN KUTLU: "HAYAL DÜNYASINDA GİBİYİM"
Dizide Avcı Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Tevfik Erman Kutlu hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Diziye hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden başarılı oyuncu zevkli ve zor bir dönem geçirdiğini ifade etti.
"Çok Değerli İsimlerle Birlikteyiz"
Başarılı oyuncu Tevfik Erman Kutlu "çok değerli isimlerle bir aradayız" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizide canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Tevfik Erman Kutlu "Canlandıracağım karakter çok güçlü ve savaşçı bir bey" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Tarihimizin güzel bir dönemini en güzel bir şekilde izleyicimizle paylaşacağız" sözleriyle noktaladı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.
Kuruluş Orhan, Çarşamba saat 20.00'de atv'de!
