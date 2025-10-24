İpek Yazıcı’nın eski eşi Ufuk Beydemir’den olay paylaşım!

"BİTMESİ GEREKİYORDU"

Bu paylaşım sonrası İpek Yazıcı bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin boşanma sorusuna 24 yaşındaki güzel isim, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok." diyerek konuyu resmen kapattığını ilan etti.

Kaynak: Instagram