İpek Yazıcı’nın eski eşi Ufuk Beydemir’den olay paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 16:09
Bir dönem örnek çifti, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, üç yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından Beydemir’in yaptığı paylaşım olay yaratırken, Yazıcı’dan beklenen yanıt geldi.

'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyordu.

2022 yılında İtalya'da dünyaevine giren çift, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı.

Şoke eden boşanma kararı sonrası konserlerine devam eden Ufuk Beydemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tekirdağ'da konser veren ve bir takipçisinin "Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver helak olduk" notunu yazdığı hikayeyi Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda "Ayrılığı atlatamamış" yorumları geldi.

"BİTMESİ GEREKİYORDU"

Bu paylaşım sonrası İpek Yazıcı bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin boşanma sorusuna 24 yaşındaki güzel isim, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok." diyerek konuyu resmen kapattığını ilan etti.

