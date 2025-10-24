İpek Yazıcı'nın eski eşi Ufuk Beydemir'den olay paylaşım!
Bir dönem örnek çifti, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, üç yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından Beydemir’in yaptığı paylaşım olay yaratırken, Yazıcı’dan beklenen yanıt geldi.
'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyordu.
2022 yılında İtalya'da dünyaevine giren çift, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı.
Şoke eden boşanma kararı sonrası konserlerine devam eden Ufuk Beydemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Tekirdağ'da konser veren ve bir takipçisinin "Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver helak olduk" notunu yazdığı hikayeyi Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda "Ayrılığı atlatamamış" yorumları geldi.
"BİTMESİ GEREKİYORDU"
Bu paylaşım sonrası İpek Yazıcı bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin boşanma sorusuna 24 yaşındaki güzel isim, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok." diyerek konuyu resmen kapattığını ilan etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: Yeni oran ne kadar oldu?
- ÖTV matrah değişimi: Telefon fiyatları düşüyor! Hangi telefonlar ne kadar ucuzlayacak? İndirim beklenen modeller…
- İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! MGM, Valilik ve Bakanlık peş peşe uyardı: Gök gürültülü sağanak kapıda
- İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?
- Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?
- Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre mensupları için kullanılan "seyfiye"nin kökü olan "seyf"in kelime anlamı hangisidir?
- Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?
- 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?
- İnsan beyni, insan vücudu ağırlığının yaklaşık yüzde kaçını oluşturur?
- Pamuk prenses bile şaşırır! Her gün elma yemenin gerçek sırrı
- Hazırlıksız yakalanmayın! BEDAŞ açıkladı: İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek?