Yabancı Damat'ın "Memik Dede"si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 12:54 Güncelleme: 16.10.2025 13:43
Yabancı Damat’ın Memik Dedesi Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Yayınladığı döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisinde "Memik Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı...

"Yabancı Damat"ta "Memik Dede" rolüyle gönüllerde taht kuran Arif Ekin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi.

"Bizimkiler", "Doksanlar" ve "Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" gibi popüler dizilerdeki performansıyla da hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Güzelbeyoğlu'nun cenaze programına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

90. YAŞINI KUTLAMIŞTI

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bir ay önce 90. yaş gününü kutlamıştı.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak kariyerine devam etti.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Molière'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yaptı.

YABANCI DAMAT İLE ÜNE KAVUŞTU

Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı, Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi.

Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı, İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanındı. Usta oyuncu, 16 Ekim 2025'te vefat etti.

