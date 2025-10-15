Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den Kobra Murat’a suç duyurusu!

Kaynak: Instagram

"Cinayeti çözdüm" diyen Kobra Murat şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinayetin nasıl gerçekleştiğini bulmuş gibi hissediyorum. Güllü, o saatte her zamanki gibi TikTok'ta canlı yayın yapmaya hazırlanıyordu. Lavaboya girip hazırlanıyor, sonra dışarı çıkıyor. Camın açık olduğunu fark ediyor ve kızların aşağıda 'Eşref' isimli biriyle konuştuğunu görüyor. Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları durdurmak istiyor, onları omzundan tutuyor. Kızlar 'Bırak' diyor, orada bir arbede yaşanıyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Bence olayda Sultan isimli kişi kilit rolde."