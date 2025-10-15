15 Ekim 2025, Çarşamba
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den Kobra Murat’a suç duyurusu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 09:38
Ani ölümüyle magazin gündeminde büyük yankı uyandıran şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin vefatıyla ilgili şoke eden iddialarda bulunan Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü detaylı bir şekilde araştırılırken adli tıp "kati" raporu da çıktı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü'nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi.

Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.

Toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmemiş olup, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.

Magazin gündeminde günlerce yer alan haberler sonrası merhum sanatçının oğlundan dikkat çeken bir hamle geldi.

Roman müziğin sevilen ismi Kobra Murat, Güllü'nün ölümüne ilişkin bomba iddialarda bulunmuştu.

"Cinayeti çözdüm" diyen Kobra Murat şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinayetin nasıl gerçekleştiğini bulmuş gibi hissediyorum. Güllü, o saatte her zamanki gibi TikTok'ta canlı yayın yapmaya hazırlanıyordu. Lavaboya girip hazırlanıyor, sonra dışarı çıkıyor. Camın açık olduğunu fark ediyor ve kızların aşağıda 'Eşref' isimli biriyle konuştuğunu görüyor. Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları durdurmak istiyor, onları omzundan tutuyor. Kızlar 'Bırak' diyor, orada bir arbede yaşanıyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Bence olayda Sultan isimli kişi kilit rolde."

Bomba iddialar sonrası Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, avukatının mesajını sosyal medya hesabında yayımladı:

"Kamuoyunda Kobra Murat olarak bilinen sanatçı Murat Divandiler hakkında yakın tarihte vefat eden ve kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçısı olan oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter adına avukatı olarak vekaleten kişinin hatırasına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14.10.2025 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş olup kamuoyunun bilgisine sunarız"

