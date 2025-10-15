Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Renkli sahne şovlarıyla ve sunuculuğuyla tanınan Fatih Ürek'ten kötü haber geldi. Ünlü isim, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
"Hadi Hadi", "Sus" ve "Hayde" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek'ten üzücü haber geldi.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; kalp krizi geçiren ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA!
59 yaşındaki ünlü şarkıcının yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
KRİTİK 6 SAAT
Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Ürek'in kritik 6 saate girdiği belirtildi.
MİDE AMELİYATI OLMUŞTU
Şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmuştu.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı. Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL
- 2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI: KYK ek yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Öğretmen Gözüyle temalı Fotoğraf Yarışması başvuru tarihleri ne zaman? MEB fotoğraf yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Akaryakıtta indirim sinyali yandı: Benzin fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak? 15 Ekim il il motorin, mazot fiyatları...
- Kışlık kıyafetlerde rutubet kokusuna son! Tek malzemeyle giysiler mis gibi oluyor, kötü kokular tarihe karışıyor
- Kaymakamlık Kurası SAATİ VE CANLI İZLE EKRANI | 110. Dönem Kaymakamlar kura çekimi İSİM LİSTESİ sonuç sorgulama
- TOKİ açık arttırma bugün saat kaçta başlayacak? 15-16 Ekim TOKİ 509 daire ve iş yeri satışı ödeme planı ve il tablosu
- Efsane Cuma ne zaman başlıyor, bitiyor? Şahane Cuma indirimleri kaç gün sürecek, hangi ürünlerde geçerli olacak?
- Türkiye 5G’ye ne zaman geçiyor? 5G ihalesi ve hizmet başlangıcı açıklandı mı?
- Emlak Konut Yeni Yuvam başvuru şartları: Kimler yararlanabilir? Kredi Notu, gelir belgesi gerekli mi? Geçerli projeler tam liste
- Meteoroloji'den 15 Ekim sağanak haritası: İstanbul dahil birçok il listede! Polar vortex bozuldu, kutup soğukları Türkiye yolunda
- ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?