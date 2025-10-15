15 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 13:17 Güncelleme: 15.10.2025 13:53
ABONE OL
Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Renkli sahne şovlarıyla ve sunuculuğuyla tanınan Fatih Ürek'ten kötü haber geldi. Ünlü isim, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

"Hadi Hadi", "Sus" ve "Hayde" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek'ten üzücü haber geldi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; kalp krizi geçiren ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YOĞUN BAKIMDA!

59 yaşındaki ünlü şarkıcının yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KRİTİK 6 SAAT

Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Ürek'in kritik 6 saate girdiği belirtildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmuştu.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı. Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör