Kanserle mücadele eden Irmak Ünal kuaförde paylaştı: "Aman da aman..."
Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu Irmak Ünal, meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. 10 aydır hastalıkla savaşan Ünal, kuaförde yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, oyunculuğu bırakıp, Bali'ye yerleşmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü isim, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlarla meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.
10 aydır kanserle mücadele ettiğini açıklayan iki çocuk annesi Ünal, bu sürecin kendisini hem yıktığını hem de yeniden inşa ettiğini açıkladı.
Yaşadığı süreci "Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" diye tanımlayan 48 yaşındaki ünlü oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu.
SAÇLARI UZADI
Saçlarının uzadığını belirten Irmak Ünal, beyazlarını boyatmak için kuaföre gitti.
Bu anları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Aman da aman saçları uzamış da beyazları mı çıkmış. Evet bugün doğal bir boyayla saçlarımı boyatıyorum" dedi.
