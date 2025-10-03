03 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 15:40 Güncelleme: 03.10.2025 15:44
Afra Saraçoğlu’ndan çok konuşulacak uçak pozu!

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı “A.B.İ” dizisiyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, yoğun iş temposuna rağmen kişisel bakım rutininden ödün vermiyor. Güzel oyuncu, son olarak uçakta paylaştığı pozuyla gündeme geldi.

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, kariyenin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemde...

Doğal hallerini paylaşmaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, bu kez uçakta yüz maskesi yaptı.

Kulağında kulaklığı ve yüzünde maskesiyle poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Öte yandan Afra Saraçoğlu, atv'de yayınlanacak olan Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisiyle ekranlara dönecek. Ünlü isim, OGM Pictures imzalı dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaşacak.

