Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: "Seni çok özleyeceğim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 09:28 Güncelleme: 02.10.2025 09:28
Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü: Seni çok özleyeceğim

Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu (82), solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kaygılaroğlu, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, bir süre önce solunum yetmezliği nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kaygılaroğlu, dün yaşamını yitirdi. Uraz Kaygılaroğlu, acı haber, sosyal medyadan yaptığı, "Biriciğim, babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" paylaşımı ile duyurdu.

Nezahat Kaygılaroğlu için bugün ikindide Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Kaygılaroğlu 'nun cenazesi Başçeşme Mezalığı'nda toprağa verildi.

Kaygılaroğlu Instagram'dan yaptığı duygusal mesaj ile babannesine böye veda etti:

"Tüm çocukluğumun mimarı canım babaannem; bugün olduğum kişide emeğini anlatmakla bitiremem. Ben, Meriç ve Ece, üç torununa her yaz 3 ay baktın, bakmak değil yaşattın. eğer biraz şımarık biriysem sayende fıstığım:) bir gün olsun bizi kötü hissettirmedin, sesini yükseltmedin, bir dediğimizi iki etmedin. Yedirdin içirdin giydirdin. hepimize ayrı ayrı birbirimizden habersiz harçlık vermişsin, mezarlıkta foyan ortaya çıktı:)Ben evin kapısının açık bırakıldığını, sofrada konu komşu olmadan yemek yenmemesi gerekildiğini, herkese eşit, herkese canı gönülden davranmayı senden öğrendim.

Seni çok ama çok seviyorum babaanne… Bizi en başından beri hep kıymetli hissettirdin. Hakkın ödenmez. Senin torunun olmak büyük şans, büyük onurdu. Annem de senin gibi bi babaanne oldu, Ada çok ballı. Seni çok özleyeceğim pamuğum, sakız babaannem, hükümetim, devletim, canım benim.Fotoğraf son sağlıklı iyi günlerinden seni hep böyle hatırlayacağım."

