Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: "Seni çok özleyeceğim"
Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu (82), solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kaygılaroğlu, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, bir süre önce solunum yetmezliği nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Kaygılaroğlu, dün yaşamını yitirdi. Uraz Kaygılaroğlu, acı haber, sosyal medyadan yaptığı, "Biriciğim, babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" paylaşımı ile duyurdu.
Nezahat Kaygılaroğlu için bugün ikindide Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Kaygılaroğlu 'nun cenazesi Başçeşme Mezalığı'nda toprağa verildi.
Kaygılaroğlu Instagram'dan yaptığı duygusal mesaj ile babannesine böye veda etti:
"Tüm çocukluğumun mimarı canım babaannem; bugün olduğum kişide emeğini anlatmakla bitiremem. Ben, Meriç ve Ece, üç torununa her yaz 3 ay baktın, bakmak değil yaşattın. eğer biraz şımarık biriysem sayende fıstığım:) bir gün olsun bizi kötü hissettirmedin, sesini yükseltmedin, bir dediğimizi iki etmedin. Yedirdin içirdin giydirdin. hepimize ayrı ayrı birbirimizden habersiz harçlık vermişsin, mezarlıkta foyan ortaya çıktı:)Ben evin kapısının açık bırakıldığını, sofrada konu komşu olmadan yemek yenmemesi gerekildiğini, herkese eşit, herkese canı gönülden davranmayı senden öğrendim.
Seni çok ama çok seviyorum babaanne… Bizi en başından beri hep kıymetli hissettirdin. Hakkın ödenmez. Senin torunun olmak büyük şans, büyük onurdu. Annem de senin gibi bi babaanne oldu, Ada çok ballı. Seni çok özleyeceğim pamuğum, sakız babaannem, hükümetim, devletim, canım benim.Fotoğraf son sağlıklı iyi günlerinden seni hep böyle hatırlayacağım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi
- Emekliye 6.3 puanlık refah payı formülü! SSK, BAĞ-KUR'lunun ocak zammında 3 seçenek masada! 16.881 TL maaş alanlar...
- Çin’in zeka sırrı kahvaltıda saklı! Canan Karatay açıkladı: O besinden günde 10 tane tüketin…
- Zeka testi: En zeki insanlar bile 11 saniyede gizli geyiği bulamıyor
- Fenerbahçe Beko-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ | Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ne zaman, saat kaçta?
- TOBB NEFES 2025 DESTEK PAKETİ: Nefes Kredisi başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilir, kredi tutarı ne kadar?
- Genç çiftlere 250 bin TL kredi desteği başladı: Evlilik kredisi başvuruları nereden yapılacak, şartlar neler?
- Memura emekliye ocakta %19.54 zam! FKB'den yeni enflasyon tahmini geldi: Polis, öğretmen meslek meslek maaş tablosu
- Türkiye’nin yapay zeka haritası çıkarıldı: TÜİK verilerle açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok yapay zeka kullanan sektörü
- 3 EKİM BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta BİM’de hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, ütü masası, yemek takımı…
- 2025-2026 VGM Burs Başvuru Ekranı: VGM burs başvuruları başladı mı, ne kadar, aranan şartlar neler? İlkokul, ortaokul, lise…