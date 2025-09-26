Nilperi Şahinkaya günler sonra fark etti! Annesinden duygulandıran not

Günler sonra annesinin çantasından çıkan notu paylaşan güzel oyuncu şu ifadelere yer verdi:

"Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı "La vie est belle", yani "hayat güzel"

Kaynak: Instagram