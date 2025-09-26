Nilperi Şahinkaya günler sonra fark etti! Annesinden duygulandıran not

26 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 14:06
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Zor günler geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ın vefatıyla sarsıldı.

Annesinin kaybının ardından zor günler geçiren Şahinkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Günler sonra annesinin çantasından çıkan notu paylaşan güzel oyuncu şu ifadelere yer verdi:

"Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı "La vie est belle", yani "hayat güzel"

