Zeynep Tuğçe Bayat'tan beklenen paylaşım geldi! "Annesinin kopyası"
Geçtiğimiz yıl ocak ayında anne olan Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla oğulları Atlas'ın yüzünü takipçilerine gösterdi. Güzel oyuncunun minik oğlunu görenler "annesinin kopyası" demeden geçemedi.
Cansel Elçin eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la Ağustos 2020'de evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.
Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısına geçen Zeynep Tuğçe Bayat, aynı zamanda oğlu Atlas için de Instagram hesabı da açmıştı.
31 Ocak tarihinde ünlü çiftin çocukları da dünyaya gelmişti. Atlas bebeğe kavuşmanın heyecanını yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.
Bayat, geçtiğimiz saatlerde yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
"ANNESİNİN KOPYASI"
Daha önce oğlunun yüzünü göstermeyen oyuncu, bu kez Atlas'ın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Atlas'ı gören sosyal medya kullanıcıları 'Annesinin kopyası' yorumunu yapmadan geçemedi.
