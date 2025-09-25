Rihanna 3. kez anne oldu: Bebeğinin ismi dikkat çekti
Dünyanın en popüler isimleri arasında yer alan Rihanna üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız çocukları olan Rihanna, yeni doğan bebeklerine verdikleri ismi de açıkladı.
Rihanna ve ASAP Rocky'nin üçüncü çocukları dünyaya geldi.
Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızını kucağında tuttuğu bir karenin yanı sıra minyatür pembe boks eldivenlerinin de yer aldığı bir fotoğrafla birlikte, Rocki Irish Mayers'ın 13 Eylül'de doğduğunu duyurdu.
Riot ve RZA adında iki oğlu da bulunan çift, Rihanna'nın son hamileliğini bu yılki Met Gala'da duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı daha önceki hamileliklerini de benzer bir şekilde duyurmuştu. 2023'te, Super Bowl devre arası şovunda kırmızı bir tulumla sahne alırken ikinci çocuğunun haberini vermişti.
HAMİLEYKEN BABASINI KAYBETTİ
Rihanna'nın babası Ronald Fenty hayatını kaybetti. Haziran ayında hayatını kaybeden Ronald Fenty son yolculuğunda uğurlandı. Rihanna o dönem hamileydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eczacılar Günü ne zaman? 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? 2025 Eczacılar Günü mesajları ve sözleri
- 25 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak? Saat kaça kadar sürecek?
- Sonbahar kendini hissettirmeye başladı! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı
- 2025 ZİRAİ DON DESTEĞİ: Zirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak? Ödemeler hangi ürünleri kapsıyor?
- 25 Eylül Perşembe TV yayın akışı 2025: Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta başlayacak?
- 40 bin kişilik dev araştırma: Herkes yanlış biliyormuş! Ölüm riskini azaltan kahve saati ortaya çıktı
- Son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, gerekli belgeler neler? Yenileme ücreti ne kadar?
- FC 26 (FIFA 2026) ne zaman çıkıyor? EA Sports FC 26 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda oynanabilecek?
- TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
- EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?
- Çikolata ömrü uzatıyor mu? Kalp sağlığı için bilimsel araştırma ortaya çıktı! Ölüm riskini %27 oranında...
- Sömestr tatili ne zaman? Okul ara tatiller hangi tarihte başlayacak, kaç gün? 2025-2026 MEB takvimi