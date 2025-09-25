Rihanna 3. kez anne oldu: Bebeğinin ismi dikkat çekti

Kaynak: Instagram

Riot ve RZA adında iki oğlu da bulunan çift, Rihanna'nın son hamileliğini bu yılki Met Gala'da duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı daha önceki hamileliklerini de benzer bir şekilde duyurmuştu. 2023'te, Super Bowl devre arası şovunda kırmızı bir tulumla sahne alırken ikinci çocuğunun haberini vermişti.

Kaynak: Instagram

HAMİLEYKEN BABASINI KAYBETTİ

Rihanna'nın babası Ronald Fenty hayatını kaybetti. Haziran ayında hayatını kaybeden Ronald Fenty son yolculuğunda uğurlandı. Rihanna o dönem hamileydi.