Rihanna 3. kez anne oldu: Bebeğinin ismi dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 11:05
Dünyanın en popüler isimleri arasında yer alan Rihanna üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız çocukları olan Rihanna, yeni doğan bebeklerine verdikleri ismi de açıkladı.

Rihanna ve ASAP Rocky'nin üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızını kucağında tuttuğu bir karenin yanı sıra minyatür pembe boks eldivenlerinin de yer aldığı bir fotoğrafla birlikte, Rocki Irish Mayers'ın 13 Eylül'de doğduğunu duyurdu.

Riot ve RZA adında iki oğlu da bulunan çift, Rihanna'nın son hamileliğini bu yılki Met Gala'da duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı daha önceki hamileliklerini de benzer bir şekilde duyurmuştu. 2023'te, Super Bowl devre arası şovunda kırmızı bir tulumla sahne alırken ikinci çocuğunun haberini vermişti.

HAMİLEYKEN BABASINI KAYBETTİ

Rihanna'nın babası Ronald Fenty hayatını kaybetti. Haziran ayında hayatını kaybeden Ronald Fenty son yolculuğunda uğurlandı. Rihanna o dönem hamileydi.

