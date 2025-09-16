Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltında

Kaynak: Instagram

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'İN AÇIKLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul'a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını bildirmişti.



Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ailenin, milletin en sağlam dayanağı, örf ve adetlerin, milli ve manevi değerlerin ise vatandaşları birbirine kenetleyen en güçlü bağlar olduğunu belirtti.



2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, bu değerlerin devlet ve millet için taşıdığı önemin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."



Şahin, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve adetler ile milli manevi değerlere özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ederek, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ettiklerini ifade etti.