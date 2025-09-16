Kanser tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat’tan yeni paylaşım

Kaynak: Instagram

"HEP ÖLÜMÜ BEKLEDİM"

Öte yandan Gül Onat, hastalık sürecinde yaşadıklarını "Hep ölümü bekledim ve korkmadım" diye anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu.Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm."