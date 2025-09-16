16 Eylül 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Kanser tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat'tan yeni paylaşım

Kanser tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat'tan yeni paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 16:10
ABONE OL
Kanser tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat’tan yeni paylaşım

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.

"Sihirli Annem", "Hangimiz Sevmedik", "Lale Devri", "Klavye Delikanlıları" gibi birçok dizide rol alan Gül Onat, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Son olarak "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adlı filmde boy gösteren 71 yaşındaki Gül Onat'ın tedavisi sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan usta oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Gül Onat, tedavi gününden bir kare paylaştı. Ünlü isim, "Bir tedavi günü daha... Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" ifadelerini kullandı.

Sevenlerinden dua isteyen usta sanatçıya takipçilerinden "geçmiş olsun" ve "acil şifalar" mesajı yağdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"HEP ÖLÜMÜ BEKLEDİM"

Öte yandan Gül Onat, hastalık sürecinde yaşadıklarını "Hep ölümü bekledim ve korkmadım" diye anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu.Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm."

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör