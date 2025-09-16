Kanser tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat'tan yeni paylaşım
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.
"Sihirli Annem", "Hangimiz Sevmedik", "Lale Devri", "Klavye Delikanlıları" gibi birçok dizide rol alan Gül Onat, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.
Son olarak "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adlı filmde boy gösteren 71 yaşındaki Gül Onat'ın tedavisi sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan usta oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Gül Onat, tedavi gününden bir kare paylaştı. Ünlü isim, "Bir tedavi günü daha... Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" ifadelerini kullandı.
Sevenlerinden dua isteyen usta sanatçıya takipçilerinden "geçmiş olsun" ve "acil şifalar" mesajı yağdı.
"HEP ÖLÜMÜ BEKLEDİM"
Öte yandan Gül Onat, hastalık sürecinde yaşadıklarını "Hep ölümü bekledim ve korkmadım" diye anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu.Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm."
