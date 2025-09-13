Petek Dinçöz öğrenciler için söyleyecek
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, sahnesini sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırmaya hazırlanıyor.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Vadi İstanbul'da gerçekleştireceği konserlerinde eserlerini öğrenciler ve engelliler yararına seslendirecek.
Milliyet'in haberine göre; Dinçöz, sosyal medya ve basın aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaklaşan konserleri hakkında şunları söyledi:
"Eylül ve Ekim aylarında sahnede sadece şarkılarımı söylemekle kalmayacağım, aynı zamanda kalplere dokunacak bir misyonla yer alacağım. Bu özel gecelerde hem eğlenecek, hem de birlikte iyiliğe katkı sunacağız."