Petek Dinçöz öğrenciler için söyleyecek

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Vadi İstanbul'da gerçekleştireceği konserlerinde eserlerini öğrenciler ve engelliler yararına seslendirecek.

Milliyet'in haberine göre; Dinçöz, sosyal medya ve basın aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaklaşan konserleri hakkında şunları söyledi:

"Eylül ve Ekim aylarında sahnede sadece şarkılarımı söylemekle kalmayacağım, aynı zamanda kalplere dokunacak bir misyonla yer alacağım. Bu özel gecelerde hem eğlenecek, hem de birlikte iyiliğe katkı sunacağız."