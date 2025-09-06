06 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Bebek bekleyen Begüm Öner son halini paylaştı: "3 ay nasıl mı geçti?"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 16:44
Dizi setinde başlayan aşklarını 10 yıl önce evlilikle taçlandıran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, bebek müjdesini kısa süre önce sürpriz bir video ile duyurmuştu. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Begüm Öner, yaşadığı hamilelik sürecini ve son halini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Dizi setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, sosyal medya hesaplarından sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda ise sürpriz bir video paylaşarak bebek beklediklerini duyuran çift, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Begüm Öner açıklamasında, "Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesi içinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanın istedik" ifadelerini kullanmıştı.

Şimdilerde 3 aylık hamile olan Öner, son halini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Mide bulantılarına değindiği videoya, "3 ay nasıl mı geçti??? Not: Kocam sağ olsun baya eğlenmiş" notunu düşen oyuncu, takipçilerini hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

