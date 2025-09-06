Bebek bekleyen Begüm Öner son halini paylaştı: "3 ay nasıl mı geçti?"

Kaynak: Instagram

Begüm Öner açıklamasında, "Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesi içinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanın istedik" ifadelerini kullanmıştı.