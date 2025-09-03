03 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 10:42
Eski Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! Aleyna Kalaycıoğlu peş peşe paylaştı

Survivor 2024 All Star'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran, sosyal medyada ise fenomen haline gelen Kardeniz Kılıç dünyaevine girdi. Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşını yalnız bırakmazken Kılıç, düğünde 2 gelinlik tercih etti.

Yıllardır televizyon ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan Survivor, kimi zaman yaşanan kavgalarla, kimi zaman da kurulan dostluklarla gündeme geliyor.

2024 sezonunda yarışan isimlerden Karadeniz Kılıç ve Aleyna Kalaycıoğlu, aralarındaki samimi dostlukla dikkat çekiyor.

HOLLANDA'DA DA EVLİLİK TEKLİFİ

Kardeniz Kılıç, şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi almıştı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü saklayan Kılıç, binlerce beğeni almıştı.

İKİ GELİNLİK DEĞİŞTİRDİ

Şubat ayında evlilik teklifi alan fenomen isim dün akşam dünyaevine girdi.

YAKIN DOSTUNU YALNIZ BIRAKMADI

Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşı Kardeniz Kılıç'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. İzmir'de dünyaevine giren Kılıç'ın fotoğrafını 'Ağlayacağım' notuyla paylaştı.

İKİ GELİNLİK DEĞİŞTİRDİ

İki gelinlik değiştiren Kılıç'ın mutlu hali dikkatlerden kaçmadı.

