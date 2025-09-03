Eski Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! Aleyna Kalaycıoğlu peş peşe paylaştı
Survivor 2024 All Star'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran, sosyal medyada ise fenomen haline gelen Kardeniz Kılıç dünyaevine girdi. Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşını yalnız bırakmazken Kılıç, düğünde 2 gelinlik tercih etti.
Yıllardır televizyon ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan Survivor, kimi zaman yaşanan kavgalarla, kimi zaman da kurulan dostluklarla gündeme geliyor.
2024 sezonunda yarışan isimlerden Karadeniz Kılıç ve Aleyna Kalaycıoğlu, aralarındaki samimi dostlukla dikkat çekiyor.
HOLLANDA'DA DA EVLİLİK TEKLİFİ
Kardeniz Kılıç, şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi almıştı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü saklayan Kılıç, binlerce beğeni almıştı.
İKİ GELİNLİK DEĞİŞTİRDİ
Şubat ayında evlilik teklifi alan fenomen isim dün akşam dünyaevine girdi.
YAKIN DOSTUNU YALNIZ BIRAKMADI
Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşı Kardeniz Kılıç'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. İzmir'de dünyaevine giren Kılıç'ın fotoğrafını 'Ağlayacağım' notuyla paylaştı.
İKİ GELİNLİK DEĞİŞTİRDİ
İki gelinlik değiştiren Kılıç'ın mutlu hali dikkatlerden kaçmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte muhtemel fiyat listesi
- AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞİYOR! Motorine zam mı gelecek? 3 Eylül benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
- Tövbe Duası Arapça ve Türkçe OKUNUŞU ve ANLAMI | Mevlid Kandili'nde İstiğfar nasıl edilir? Tövbe namazı kılınışı...
- Memur ve emeklisine ocak zammında 2. ipucu: En düşük 60 bin TL maaş şekillendi! Öğretmen, Polis, Hemşire... İşte yeni tablo
- Emekliye 2 aylık maaş tablosu: %11.16'lık artışla zam ilavesi eklendi! 16.881 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna hesap
- Kuvvetli rüzgar ve sağanak kuzeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar 4 derece düşüyor! 48 saate dikkat
- Eylül 2025 kira artış oranı hesaplama | İş yeri, dükkan, konut kira zam oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE-TÜFE oranı son dakika...
- Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 olağanüstü genel kurul tarihi ve adaylar
- Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ-AYETLİ 2025 | Büyüklere, aileye, sevdiklerinize kandil mesajları: Instagram, Facebook, WhatsaApp
- BİM 2-5 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL'den satışta...
- Mevlid Kandili'nde ne oldu, neden önemli? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin önemi ve faziletleri