Pınar Altuğ'dan eşine aşk dolu paylaşım: "Bir ömür boyu"

Pınar Altuğ’dan eşine aşk dolu paylaşım: "Bir ömür boyu"

Giriş: 15.08.2025 17:13
Giriş: 15.08.2025 17:13
Pınar Altuğ’dan eşine aşk dolu paylaşım: Bir ömür boyu

Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen ve Su adında bir kızı olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, evlilik teklifi aldığı günü sosyal medyada romantik bir paylaşımla andı.

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde "Meltem" karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, bir yıl sonra da kızları Su'yu kucaklarına almıştı.

Aralarındaki yaş farkından dolayı yapılan eleştirilere kulak asmayıp mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ünlü çiftten Altuğ, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatmıştı.

TANIŞMA HİKAYELERİ

Yağmur Atacan ile "İlk Aşkım" dizisinde tanıştığını söyleyen Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı: "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var"

Yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu, şimdi ise eşiyle yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu. Zaman zaman eşiyle keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Altuğ, evlilik teklifi aldığı günü romantik sözlerle kutladı.

"BİR ÖMÜR BOYU"

Altuğ, eşini öperken verdiği pozu kalp emojisi eşliğinde "Bir ömür boyu" notuyla yayınladı.

İşte o paylaşım...

