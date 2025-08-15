Pınar Altuğ’dan eşine aşk dolu paylaşım: "Bir ömür boyu"

Kaynak: Instagram

TANIŞMA HİKAYELERİ

Yağmur Atacan ile "İlk Aşkım" dizisinde tanıştığını söyleyen Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı: "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var"

Yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" ifadelerini kullanmıştı.