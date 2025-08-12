İclal Aydın'a bir yıkım daha! Depremden sonra kaza
2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yeğenlerini kaybeden İclal Aydın bu kez kuzenlerinden gelen acı haberle sarsıldı.
5 yıl önce İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve cesetlerine günler sonra ulaşılan Sayra - Çınar Alpgündüz kardeşlerin anneleri Tülin Batmaz trafik kazası geçirdi.
Tülin Batmaz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan kardeşi Ferhat Batmaz hayatını kaybetti.
İclal Aydın, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor.
Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti. Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi'nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz"
İkiz yeğenleri Çınar ve Sayra Alpgündüz'ü toprağa veren Aydın, yaşadığı üzüntüyü şu ifadelerle dile getirmişti:
"Anneleri Tülin, çocukluğumuzda oyunlar oynadığımız, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra çocukların sesini duymuşlar, yaşadıkları haberi geldi kardeşimizden. Dünyalar bizim olmuştu... Çok umutluyduk, çok dua ettik ama olmadı... Bulanık bir rüya gibi. Allah hiçbir ana-babaya bu acıyı yaşatmasın."
