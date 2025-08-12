İclal Aydın’a bir yıkım daha! Depremden sonra kaza

Kaynak: Instagram

İclal Aydın, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik. Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti. Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi'nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz"

