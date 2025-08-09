Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu büyüdü delikanlı oldu

09 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 10:33
Kaya Çilingiroğlu, İstanbul'un gözde semti İstinye'de oğluyla objektiflere takıldı. Hüseyin Kaya'nın babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Kaya Çilingiroğlu, oğlu Kaya ile birlikte geçtiğimiz gün İstinye'de objektiflere takıldı. Modern ve rahat tarzlarıyla dikkat çeken baba-oğul, mağazaları gezip alışveriş yaptıktan sonra bir kafede oturup keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Genç Kaya'nın babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. SABAH'ın haberine göre; Çilingiroğlu, "Oğlumla vakit geçirmek benim için en büyük keyif" diye konuştu.

