Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu büyüdü delikanlı oldu

Kaya Çilingiroğlu, oğlu Kaya ile birlikte geçtiğimiz gün İstinye'de objektiflere takıldı. Modern ve rahat tarzlarıyla dikkat çeken baba-oğul, mağazaları gezip alışveriş yaptıktan sonra bir kafede oturup keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Genç Kaya'nın babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. SABAH'ın haberine göre; Çilingiroğlu, "Oğlumla vakit geçirmek benim için en büyük keyif" diye konuştu.

