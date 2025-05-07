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Havhav şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5'in tutuklandığı anlar ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.05.2025 23:06
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Havhav şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5’in tutuklandığı anlar ortaya çıktı

Yaptığı Havhav şarkısıyla adından söz ettiren rapçi Lvbel C5, hakkında uyuşturucu kullanımına özendirme gerekçesiyle dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Lvbel C5 mahlasıyla bilinen Süleyman Burak Bodur'un Gebze Emniyet Müdürlüğünden elleri kelepçeli halde adliyeye götürülürken görüntüleri ortaya çıktı.

Son yıllarda yaptığı ilginç şarkılarıyla adından söz ettiren Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımına özendirme gerekçesiyle gözaltına alındı. Bodur, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ifadesinin alınmasının ardından Gebze Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildiği görüntüleri ortaya çıktı.

Tutuklanan Lvbel C5, Kandıra Cezaevine gönderildi. (DHA) Tutuklanan Lvbel C5, Kandıra Cezaevine gönderildi. (DHA)

KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gebze Emniyet Amirliğinden elleri kelepçeli şekilde adliyeye zevk edilirken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Rapçi Süleyman Burak Bodur, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevine konulmuştu.

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Havhav şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5’in tutuklandığı anlar ortaya çıktı Havhav şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5’in tutuklandığı anlar ortaya çıktı Havhav şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5’in tutuklandığı anlar ortaya çıktı
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