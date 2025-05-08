Ünlü futbolcu Nihat Kahveci'ye büyük şok! "Çocuklarımıza psikolojik şiddet uyguluyor"

Kaynak: Sabah

Boşanmanın ardından çocukların velayetleri anne Pınar Kaşgören'de kalmış, eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti.

ESKİ EŞTEN ÜNLÜ FUTBOLCUYA "PSİKOLOJİK ŞİDDET" SUÇLAMASI

Sabah'ın haberine göre; Yıllar sonra eski eşler arasında ipler tekrardan gerildi. Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi.

"SALAKSIN, PARACI EVLAT, ANNEN KILIKLI YALANCI..."

Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.