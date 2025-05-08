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Ünlü futbolcu Nihat Kahveci'ye büyük şok! "Çocuklarımıza psikolojik şiddet uyguluyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 08:50 Güncelleme: 08.05.2025 09:43
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Ünlü futbolcu Nihat Kahveci’ye büyük şok! Çocuklarımıza psikolojik şiddet uyguluyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci ve 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören ile arasında yeni bir kriz patlak verdi. Kaşgören, iki çocuğunun babası olan Kahveci’nin çocuklarına hakaret ettiğini ve bu davranışların pedagojik gelişimlerine zarar verdiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Nihat Kahveci ile eski eşi Pınar Kaşgören arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. 2003 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift, 2014 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Kaynak: SabahKaynak: Sabah

Boşanmanın ardından çocukların velayetleri anne Pınar Kaşgören'de kalmış, eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti.

ESKİ EŞTEN ÜNLÜ FUTBOLCUYA "PSİKOLOJİK ŞİDDET" SUÇLAMASI

Sabah'ın haberine göre; Yıllar sonra eski eşler arasında ipler tekrardan gerildi. Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi.

"SALAKSIN, PARACI EVLAT, ANNEN KILIKLI YALANCI..."

Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

"ÇOCUKLAR BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR"

Mahkemeye sunulan dilekçede, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle mevcut durumun çocukların ruhsal gelişiminde derin yaralar açtığı ifade edildi. Nihat Kahveci'nin çocukları Z.S.K. ve E.K.'nin bulunduğu ortamlardan uzaklaştırılması, yakınlarına yaklaştırılmaması ve hiçbir iletişim kanalını kullanarak Pınar Kaşgören'i rahatsız etmemesi istendi.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

İKİ AY SÜREYLE ÇOCUKLARINA YAKLAŞAMAYACAK

Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Pınar Kaşgören'in dilekçesi hakkında yapılan değerlendirme sonucunda baba Nihat Kahveci'nin çocuklarına yönelik şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocukların bulunduğu konut, okul ve iş yeri gibi yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi. Ayrıca mahkeme, ünlü futbolcunun çocuklarının yakınlarına ve kişisel alanlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, her türlü iletişim aracıyla çocuklarla temas kurmaması ve iki ay süreyle bu tedbirlerin geçerli olması şeklinde hüküm kurdu.

KARARA UYULMAZSA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Mahkeme ayrıca, bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti. Baba Nihat Kahveci'ye kararın kolluk kuvvetleri aracılığıyla bizzat tebliğ edilmesi kararlaştırıldı.

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