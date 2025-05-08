Ünlü futbolcu Nihat Kahveci'ye büyük şok! "Çocuklarımıza psikolojik şiddet uyguluyor"
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci ve 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören ile arasında yeni bir kriz patlak verdi. Kaşgören, iki çocuğunun babası olan Kahveci’nin çocuklarına hakaret ettiğini ve bu davranışların pedagojik gelişimlerine zarar verdiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Nihat Kahveci ile eski eşi Pınar Kaşgören arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. 2003 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift, 2014 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Boşanmanın ardından çocukların velayetleri anne Pınar Kaşgören'de kalmış, eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti.
ESKİ EŞTEN ÜNLÜ FUTBOLCUYA "PSİKOLOJİK ŞİDDET" SUÇLAMASI
Sabah'ın haberine göre; Yıllar sonra eski eşler arasında ipler tekrardan gerildi. Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi.
"SALAKSIN, PARACI EVLAT, ANNEN KILIKLI YALANCI..."
Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.
"ÇOCUKLAR BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR"
Mahkemeye sunulan dilekçede, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle mevcut durumun çocukların ruhsal gelişiminde derin yaralar açtığı ifade edildi. Nihat Kahveci'nin çocukları Z.S.K. ve E.K.'nin bulunduğu ortamlardan uzaklaştırılması, yakınlarına yaklaştırılmaması ve hiçbir iletişim kanalını kullanarak Pınar Kaşgören'i rahatsız etmemesi istendi.
İKİ AY SÜREYLE ÇOCUKLARINA YAKLAŞAMAYACAK
Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Pınar Kaşgören'in dilekçesi hakkında yapılan değerlendirme sonucunda baba Nihat Kahveci'nin çocuklarına yönelik şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocukların bulunduğu konut, okul ve iş yeri gibi yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi. Ayrıca mahkeme, ünlü futbolcunun çocuklarının yakınlarına ve kişisel alanlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, her türlü iletişim aracıyla çocuklarla temas kurmaması ve iki ay süreyle bu tedbirlerin geçerli olması şeklinde hüküm kurdu.
KARARA UYULMAZSA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE
Mahkeme ayrıca, bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti. Baba Nihat Kahveci'ye kararın kolluk kuvvetleri aracılığıyla bizzat tebliğ edilmesi kararlaştırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AGS başvuruları başladı mı? 2025 MEB AGS sınavı ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ÖSYM AGS başvuru ücreti ne kadar?
- VGM 78 sözleşmeli personel alımı ekranı 2025 | Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?
- UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG - Inter final maçı hangi tarihte, nerede oynanacak?
- Çaykur mevsimlik işçi alımı başladı mı, ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru İŞKUR ekranı açıldı mı? Beden işçisi, çay ekspresi...
- İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!
- Sağlık Bakanlığı DHY kurası ASİL-YEDEK isim listesi | Sağlık Bakanlığı 112. Dönem DHY atama kurası saat kaçta?
- Kişilik testi: Hangi meyvesin? İşte seçtiğin meyveye göre karakter analizi
- Zeka testi: Resimdeki 888 nerede? 459 kişiden 17'si buldu
- UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...
- 2025 MEB 2. dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, belli oldu mu? İşte Beklenen Sınav Haftası: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar...
- Koyun saymaya son! Bu çaydan içen başını yastığa koyar koymaz uyuyor