07 Mayıs 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Aslı Bekiroğlu'ndan "ayrılık" açıklaması! "Mis gibi bitti"

Aslı Bekiroğlu'ndan "ayrılık" açıklaması! "Mis gibi bitti"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 17:18
ABONE OL
Aslı Bekiroğlu’ndan ayrılık açıklaması! Mis gibi bitti

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Furkan Rıza Demirel'den ayrılan Aslı Bekiroğlu, biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlülerden...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Son olarak Kutsal Damacana 5: Zombi'de boy gösteren Aslı Bekiroğlu, filmin galasına İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katılarak aşkını ilan etmişti.

Galanın ardından birlikte mutluluk pozları vermeyi ihmal etmeyen ünlü çiftin aşkı, kısa sürdü. Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"MÜTHİŞ BİTTİ"

Furkan Rıza Demirel, ayrılık sonrasında; "Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti." dedi.

"MİS GİBİ BİTTİ"

Ayrılık sonrası görüntülenen Aslı Bekiroğlu, iddialara doğruladı. Bekiroğlu; "Tamamen bitti artık. Dostça, güzel, keyifli, mis gibi bitti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör