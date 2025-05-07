Aslı Bekiroğlu'ndan "ayrılık" açıklaması! "Mis gibi bitti"
Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Furkan Rıza Demirel'den ayrılan Aslı Bekiroğlu, biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlülerden...
Son olarak Kutsal Damacana 5: Zombi'de boy gösteren Aslı Bekiroğlu, filmin galasına İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katılarak aşkını ilan etmişti.
Galanın ardından birlikte mutluluk pozları vermeyi ihmal etmeyen ünlü çiftin aşkı, kısa sürdü. Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.
"MÜTHİŞ BİTTİ"
Furkan Rıza Demirel, ayrılık sonrasında; "Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti." dedi.
"MİS GİBİ BİTTİ"
Ayrılık sonrası görüntülenen Aslı Bekiroğlu, iddialara doğruladı. Bekiroğlu; "Tamamen bitti artık. Dostça, güzel, keyifli, mis gibi bitti." ifadelerini kullandı.
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