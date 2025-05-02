Lvbel C5'in "Hav Hav" şarkısına eleştiri yağmuru! Tuğba Özerk'ten dikkat çeken yorum...
Rap dünyasının son dönemlerde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, yeni şarkısı “Hav Hav Hav” ile yeniden dikkatleri üzerine çekti. Şarkı kısa sürede dinlenme rekorları kırarken, bir o kadar da tartışma yarattı.
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Etiler'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni single'ı "Dertliyim Arkadaş" hakkında konuşan Özerk, parça ile ilgili duygularını dile getirdi.
Özerk, "Parça 1981 yılında Ajda Pekkan tarafından seslendirilmiş. Ben de gururla taşıyorum. Beş şarkıyı daha bitirdim, arka arkaya gelecek" diye konuştu.
Sanatçı "Şarkılarda artık hızlı tüketim var. Arka arkaya çıkarmak stresli mi?" sorusuna, "Bunlar güzel stresler. İşimizi yapalım, keyfimiz yerinde olsun" yanıtını verdi.
Ünlü sanatçıya "Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı gündem oldu. Bazı sanatçılar, 'Bunlar dinleniyorsa biz şarkı yapmayalım' dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye de soruldu.
Özerk, bu soruya şöyle yanıt verdi:
"Tam tersine şarkı yapacağız. Kendisinin belli bir kitlesi olabilir. Onlara müzikal altyapısı olan işler olarak bakmamak lazım. Onlar dönemi temsil ediyor. Biz yıllardır olduğu gibi kalıcı olarak devam edeceğiz."
Öte yandan geçtiğimiz gün muhabirlerle ayaküstü sohbet eden rapçi Lvbel C5, gündem olan şarkısı 'Havhav' ile ilgili sorulan soruları yanıtladı.
Basın mensuplarının şarkınıza gelen tepkilerle ilgili neler düşünüyorsunuz sorusuna ''Devam, süper gidiyor. Yorumları gördüğünüz gibi zaten. Çok mutluyum ben. Kötü yorumları görmezden geliyor gözlerim artık alışmış. Onlara hiç bakmıyorum bile. İyi yorumlar için de teşekkür ediyorum herkese. İrem Derici TikTok'ta ilgi çekmeye devam etsin bence o. Daha iyi gidiyor orada. İşler, rakamlar orada daha iyi onun için.'' dedi.
Bu sözlerin ardından İrem Derici'nin Instagram'daki son paylaşımı dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yeni yayınladığı gönderisine ''Seni öyle bir aşağılarım ki yarısını yarın anlarsın'' notunu düştü.
HavHavHav şarkısının büyük yankı uyandırmasıyla birlikte İrem Derici'nin mizahi yorumlarına maruz kalan Lvbel C5'e, Aleyna Tilki'den destek gelmişti.
Aleyna Tilki, "Bence eğlenceli bir parça, dinlerken çok keyif aldım. Herkes eleştiriliyor ama önemli olan içinden geleni yapabilmek. Sonuçta ortaya kolektif bir eğlence çıkıyorsa bunda bir sorun yok" şeklinde konuşmuştu.
Ünlü rapçi Alişan'ın "Ben de 'Miyav' diye şarkı yapacağım" sözlerine "Biri de onu yapsa dinlenecek" diye karşılık verdi.
"BEN YAPARIM, ONLAR HAVLAR"
"Hav Hav Hav" şarkısıyla büyük çıkış yapan LVBEL C5, ünlü isimlerden gelen eleştirilere sert yanıt verdi. Ünlü rap'çi "Ben başarılı iş yaptığımı düşünüyorum. Ben yaparım, onlar havlar" diye konuştu.
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