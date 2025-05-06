Lvbel 5 adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği tespit edilen ve “Lvbel C5” adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında soruşturma başlatıldı. Dün Gebze Adliyesi’ne sevk edilen Bodur, “uyuşturucu kullanımını özendirme” suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 14:01

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" ismiyle bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında tahkikat başlatıldı.

Dün Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Bodur, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandı.

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