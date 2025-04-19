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Tutuklu bulunan ünlülerin menajeri Ayşe Barım hastanelik oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 22:23 Güncelleme: 19.04.2025 22:38
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Tutuklu bulunan ünlülerin menajeri Ayşe Barım hastanelik oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla soruşturma başlatılan, ardından Gezi Parkı olaylarında planlayıcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isimlerin menajeri olarak bilinen Ayşe Barım, tutuklu olduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Ayşe Barım, geçtiğimiz aylarda sektördeki tekelleşme iddialarında gündeme gelmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aralarında Serenay Sarıkaya, Rıza Kocaoğlu gibi birçok isim soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından Ayşe Barım'ın Gezi Parkı sürecinde ilgisi olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılması için doğrudan yönlendirdiği tespit edilen Ayşe Barım, tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.

Gezi Parkı olaylarında doğrudan irtibatlı olduğu belirlenen Ayşe Barım, tutuklanarak Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (AA) Gezi Parkı olaylarında doğrudan irtibatlı olduğu belirlenen Ayşe Barım, tutuklanarak Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (AA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Aralarında Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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