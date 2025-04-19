Tutuklu bulunan ünlülerin menajeri Ayşe Barım hastanelik oldu

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Ayşe Barım, geçtiğimiz aylarda sektördeki tekelleşme iddialarında gündeme gelmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aralarında Serenay Sarıkaya, Rıza Kocaoğlu gibi birçok isim soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından Ayşe Barım'ın Gezi Parkı sürecinde ilgisi olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılması için doğrudan yönlendirdiği tespit edilen Ayşe Barım, tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.