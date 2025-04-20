Sustalı Ceylan’ın yıldızı Burak Yörük’ten samimi açıklamalar!

Kaynak: A Para

Yörük, hem yeni rolü hem de özel hayatıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

BURAK YÖRÜK

- "Sustalı Ceylan dizisi bir baba oğlunun böbreğini satar mı?" sorusu konuşuluyor. Oluyor böyle olaylar maalesef, şaka değil bu. İnsanların hayatları kararıyor Yaşanan şeyler bunlar. Bunu işlemekten korkmamalıyız, cesur olmalıyız. Bunların kötü olduğunu anlamamız gerekiyor.

- Bu konuyu işleyerek farkındalık yaratıyoruz. Kötü ile iyiyi ayırt ettiğimiz sürece bunları işlemek gerek.

- İşimi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hiç kötü yorum görmedim. İzleyen herkes beğeniyor. Güzel yorumlar alıyoruz. Yapım ve yönetmen çok uğraştı bu iş için.

- Ferhat karakteri önceki karakterimden farklı. Hayat görüşüyle etiğiyle bana yakın biri. İyilik yapmayı seven biri. Ben de öyle olmak için yaşıyorum. İyilikten besleniyorum.

- Annem beni materyal hedefinden uzak büyüttü. Ev araba para ödül hepsi insan icadı. Bunlar hep gelip geçici, kalıcı olan sohbet muhabbet iyilik…

- Paranın ikinci planda olduğu bir hayat sürdük hep. Kendi paramı kazandığımdan beri her zaman kendimi zengin hissettim.

- Annemden çok büyük feyz aldım, her durumda mutlu olmayı öğretti bana. Çok iyi durumumuz olmadı, ben normal bir ailenin çocuğuyum. Ben de bu hırs yapmadı ama.