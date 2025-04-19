Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’ın paylaşımına olay gönderme

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'Başaramadılar' diyen Özcan Deniz yaptığı yorumda, "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz" yazdı.