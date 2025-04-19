Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'ın paylaşımına olay gönderme
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz'den dikkat çeken yorum geldi. Eşi Samar Dadgar'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Özcan Deniz, 'Başaramadılar' dedi.
Uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı problemler ve annesiyle görüşmeme kararıyla kamuoyunun gündeminde olan Deniz, ailesinden yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'i hayatında tuttuğunu daha önce açıkça ifade etmişti.
Instagram hesabından paylaşım yapan Samar Dadgar, Özcan Deniz ile fotoğraflarına yer verdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda dikkat çeken bir yorum vardı. O yorum da Özcan Deniz'e aitti.
'Başaramadılar' diyen Özcan Deniz yaptığı yorumda, "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz" yazdı.
Eşi Dadgar da 'İyi ki sen' diyerek karşılık verdi.
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