Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım ve aralarında birçok menajerin de bulunduğu danışmanlık şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken Gezi Parkı olaylarında Ayşe Barım'ın, ID Danışmanlık şirketinde çalışan oyuncuları protestoya yönlendirdiği iddia edilerek hakkında gözaltı kararı çıktı. Barım, 27 Ocak'ta "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.