Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Tahliye kararına itiraz kabul edildi
Dizi sektöründe tekelleşme ile gündeme gelen ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım olayında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesine itiraz ederek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla Barım'ın yeniden tutuklanması kararı çıktı.
Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım ve aralarında birçok menajerin de bulunduğu danışmanlık şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken Gezi Parkı olaylarında Ayşe Barım'ın, ID Danışmanlık şirketinde çalışan oyuncuları protestoya yönlendirdiği iddia edilerek hakkında gözaltı kararı çıktı. Barım, 27 Ocak'ta "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ
Ayşe Barım'ın avukatı müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederken, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nden tutukluluk durumuna tahliye kararı verildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı gerekçesinde, "Suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu, tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" yer aldı. Mahkeme, yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol ile tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararını itiraz ederek davayı üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.
İTİRAZ KARARI KABUL EDİLDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilen davada şüpheli Ayşe Barım Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı. Barım suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ederken mahkeme tarafından Barım'ın tekrar tutuklanması kararı çıktı.