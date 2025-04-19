Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldı iddialarına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: "Haberler doğru değil"

Gezi Parkı olaylarında doğrudan irtibatlı olduğu belirlenen Ayşe Barım, tutuklanarak Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (AA)

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığına yönelik çıkan iddiaları yalanlayarak açıklamalarda bulundu. Tunç, "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor" dedi.