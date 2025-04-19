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Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldı iddialarına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: "Haberler doğru değil"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 22:23 Güncelleme: 20.04.2025 00:36
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Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldı iddialarına ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama: Haberler doğru değil

Gezi Parkı olaylarında planlayıcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirterek 'Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor' ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Ayşe Barım, geçtiğimiz aylarda sektördeki tekelleşme iddialarında gündeme gelmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aralarında Serenay Sarıkaya, Rıza Kocaoğlu gibi birçok isim soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından Ayşe Barım'ın Gezi Parkı sürecinde ilgisi olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılması için doğrudan yönlendirdiği tespit edilen Ayşe Barım, tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.

Gezi Parkı olaylarında doğrudan irtibatlı olduğu belirlenen Ayşe Barım, tutuklanarak Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (AA) Gezi Parkı olaylarında doğrudan irtibatlı olduğu belirlenen Ayşe Barım, tutuklanarak Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (AA)

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığına yönelik çıkan iddiaları yalanlayarak açıklamalarda bulundu. Tunç, "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor" dedi.

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