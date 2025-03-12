Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalancı tanıklıktan hapis talebi

Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle kamu davası açıldı.

İddianamede Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi. Ergenç'in savcılıktaki ifadesinde, "Mehmet Ali Alabora isimli şahsı konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dediği, Rıza Kocaoğlu'nun ise ifadesinde, "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik. Mehmet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" şeklinde konuştuğu kaydedildi. İddianamede HTS Analiz raporuna yer verildi. Rapora göre, Halit Ergenç'in Mehmet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurduğu, Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile 1 defa iletişim kurduğunun tespit edildiği ve her iki kişinin de 3 defa Mehmet Ali Alabora ile ortak baz verdiği belirtildi. İddianamede, Kocaoğlu ve Ergenç'in Gezi Parkı eylemlerinde birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğuna ilişkin haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.