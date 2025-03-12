Feyza Civelek ameliyat oldu! Sevenlerinden dua istedi
'Adını Feriha Koydum' dizisiyle tanınan oyuncu Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirdi. Evde yaşadığı kaza sonucu kolunu kıran ünlü oyuncu, sabah saatlerinde gireceği ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi.
Geçtiğimiz gün evinde kaza geçiren ve kolunu kıran Feyza Civelek, bu sabah saatlerinde ameliyata gireceğini duyurdu.
Rol aldığı dizinin son bölümlerinde de kolu alçılı şekilde görüntülenen Civelek, sevenlerini endişelendirmişti.
Ünlü oyuncu bugün ise ameliyata girmeden önce hastane önünde paylaşım yaptı.
Civelek, paylaşımına "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
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