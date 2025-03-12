Dilan Çıtak’tan boşanma iddialarına dikkat çeken tepki!

Levent Dörter ile Dilan Çıtak çifti / Kaynak: A HABER ARŞİV

Cadde'de yer alan habere göre; spor çıkışı objektiflere yakalanan Dilan Çıtak, boşanma iddialarına verdiği tepkiyle dikkat çekti.

Basın mensuplarına konuşan şarkıcı, "Daha önce de 'hamileyim' diye haber çıkmıştı. Karnında kedi olan bir görsel paylaştım diye böyle düşündüler. Hayvanları çok sevdiğim için paylaştığımı anlamadıkları için, bu soruya cevap bile vermeye gerek duymuyorum" diyerek çıkan söylentilere sert çıktı.

Öte yandan Çıtak, kısa süre önce çıkardığı "Güllere Sor Beni" şarkısının büyük ilgi gördüğünü ve müziğe odaklandığını belirtti.