Dilan Çıtak'tan boşanma iddialarına dikkat çeken tepki!
Babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Dilan Çıtak'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Levent Dörter'den boşanacağı iddia ediliyordu. Çıkan haberler sonrası ünlü isim, spor çıkışı gazetecilere yakalandı ve iddialara yanıt verdi.
Şarkıları, sahne tarzı ve babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Uzun yıllar aşk yaşayan Dilan Çıtak ile Levent Dörter çifti 2022 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Daha önce evliliğiyle ilgili "Evde ikimizde birbirimizi dinliyoruz. Orta yolu muhakkak buluyoruz" diyen Dilan Çıtak'ın eşiyle kriz yaşadığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda eşinin soyadını Instagram hesabından silen Çıtak, "ayrılık" iddialarını güçlendirmişti.
Levent Dörter ise sosyal medya hesabından "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir" notuyla duygusal bir paylaşım yaparak kafa karıştırmıştı.
Dilan Çıtak da paylaşımına "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yazarak dikkat çekmişti.
Cadde'de yer alan habere göre; spor çıkışı objektiflere yakalanan Dilan Çıtak, boşanma iddialarına verdiği tepkiyle dikkat çekti.
Basın mensuplarına konuşan şarkıcı, "Daha önce de 'hamileyim' diye haber çıkmıştı. Karnında kedi olan bir görsel paylaştım diye böyle düşündüler. Hayvanları çok sevdiğim için paylaştığımı anlamadıkları için, bu soruya cevap bile vermeye gerek duymuyorum" diyerek çıkan söylentilere sert çıktı.
Öte yandan Çıtak, kısa süre önce çıkardığı "Güllere Sor Beni" şarkısının büyük ilgi gördüğünü ve müziğe odaklandığını belirtti.
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