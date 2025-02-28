ABD’li şarkıcı Katy Perry’den uzaya yolculuk!

Ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry ilkbaharda fırlatılacak New Shepard roketiyle uzay yolculuğu yapacak. Perry'in yapacağı uzay yolculuğunun tarihi netlik kazanmasa da yanında yolculuk edecek isimler belli oldu.

UZAY YOLCULUĞU'NDA ÜNLÜLER GEÇİDİ

ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin ile gerçekleşecek uzay yolculuğunda Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı duyuruldu.