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ABD'li şarkıcı Katy Perry'den uzaya yolculuk!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 00:05
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ABD’li şarkıcı Katy Perry’den uzaya yolculuk!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin'in NS-31 misyonu kapsamında uzaya yolculuk yapacak. Perry'in uzay seyahatinin tarihi henüz açıklanmazken yolcuğunun yaklaşık 10 dakika sürmesi bekleniyor.

Ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry ilkbaharda fırlatılacak New Shepard roketiyle uzay yolculuğu yapacak. Perry'in yapacağı uzay yolculuğunun tarihi netlik kazanmasa da yanında yolculuk edecek isimler belli oldu.

UZAY YOLCULUĞU'NDA ÜNLÜLER GEÇİDİ

ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin ile gerçekleşecek uzay yolculuğunda Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı duyuruldu.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

11. İNSANLI UÇUŞ

Blue Origin şirketi tarafından yapılan açıklamada uzay turizminin 10 dakika süreceği belirtilirken New Shepard roketinin 11'nci insanlı uçuşunu gerçekleştirileceği belirtildi. Uzay yolculuğu 2021 tarafından günümüze kadar ücretli olarak uyçuşlar yapılıyor.

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ABD’li şarkıcı Katy Perry’den uzaya yolculuk! ABD’li şarkıcı Katy Perry’den uzaya yolculuk! ABD’li şarkıcı Katy Perry’den uzaya yolculuk!
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