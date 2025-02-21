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Süreyya Yalçın'ın anne özlemi: "Anılar yetmiyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 13:56
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Süreyya Yalçın’ın anne özlemi: Anılar yetmiyor

Geçtiğimiz yıl annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan sosyetenin tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Annesi ile birlikte çekilen küçüklük fotoğrafını yayınlayan Yalçın, 'Ne kadar çabalasam da, anılar asla yeterli olmuyor' sözleriyle yürek sızlattı.

2008'in Aralık ayında vefat eden, iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başladı.

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran / Kaynak: InstagramSüreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran / Kaynak: Instagram

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Yalçın, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında annesi Ülkü Yalçın'ı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Zaman zaman annesine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ünlü isimin annesi Ülkü Yalçın / Kaynak: InstagramÜnlü isimin annesi Ülkü Yalçın / Kaynak: Instagram

"ANILAR YETERLİ OLMUYOR"

Annesini doğum gününde anan Yalçın, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bugün senin doğum günün, anne ve ben sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum.

Şu an seninle kutluyor olmalıydım. Seni yemeğe götürmeli, birlikte gülmeli, yeni anılar biriktirmeliydim. Ama bunun yerine, bu günü nasıl atlatacağımı bilemeden öylece duruyorum. Sensiz bir dünyada var olmayı bilmiyorum. Bir daha asla sesini duyamayacağımı, elini tutamayacağımı, yüzünü sadece eski fotoğraflarda görebileceğimi bilerek her güne uyanmak… Bu his tarif edilemez. Ne kadar çabalasam da, anılar asla yeterli olmuyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"HER GÜN SENİ DAHA DA ÇOK ÖZLÜYORUM"

Anne, seni çok özlüyorum. Öyle bir özlem ki, içimde ağır bir yük gibi taşıyorum. En küçük anlar bile bana yokluğunu hatırlatıyor ve kimse bu kısmı anlatmıyor. Özlem azalmıyor, aksine büyüyor. Her gün seni daha da çok özlüyorum. Her gün, zamanın geri dönmesini, sadece bir saniyeliğine bile olsa tekrar seni görebilmeyi diliyorum. Sadece bir saniye… Sana gitme diyebilmek için. Seni bir kez daha görebilmek için her şeyimi verirdim. Bana sarılman, adımı söylemen, varlığınla içimi ısıtman için her şeyimi… Ama artık bunu yapamam. Ve bu gerçek, her gün beni yeniden paramparça ediyor.

Süreyya Yalçın / Kaynak: InstagramSüreyya Yalçın / Kaynak: Instagram

"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Bu yüzden bugün, seninle kutlama yapmak yerine, sensiz bir günü daha yaşamaya çalışıyorum. Ve bundan nefret ediyorum. Senin olmadığın bir hayattan, bu boşluktan, bu acıdan nefret ediyorum. Doğum günün kutlu olsun, anne. Umarım bir yerlerde huzurlusundur. Umarım sesimi duyabiliyorsundur. Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi, ne kadar sana ihtiyacım olduğunu biliyorsundur… Seni asla, ama asla unutmayacağım."

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