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5 yıla kadar hapsi istenmişti! Dilan Polat'ın eşi Engin Polat’a "dolandırıcılık" suçlaması hakkında karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 18:25 Güncelleme: 04.02.2025 18:58
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5 yıla kadar hapsi istenmişti! Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a dolandırıcılık suçlaması hakkında karar

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat 'dolandırıcılık' suçlamasından yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Yaklaşık 3 sene önce bahis oyunları oynatmak üzere bayilik vereceğini vaat ederek Tufan Yılmaz’ı 600 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Engin Polat’ın yargılanmasına bugün devam edildi. Mahkeme, sanık Polat’ın üzerine atılı “Dolandırıcılık” suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle Polat’ın beraatine karar verdi. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat 'dolandırıcılık' suçlamasından yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İstanbul'da 2021 yılında iddiaya göre Tufan Yılmaz, 0850 ve 444 numaralı telefonlardan aranmış, Whatsapp üzerinden aranan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapılmıştı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Engin Polat'ın teklife olumlu yaklaşan Tufan Yılmaz'a 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Kendisine verilen vaatlerin gerçekleşmemesi üzerine Yılmaz'ın savcılığa şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Engin Polat'ın Yılmaz'ı hileli söylemlerle kandırarak 600 bin TL dolandırdığını belirtilerek 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Mahkeme, her ne kadar sanık Engin Polat'a "Dolandırıcılık" suçundan dava açılmışsa da sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle Polat'ın beraatine karar vererek davayı noktaladı.

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5 yıla kadar hapsi istenmişti! Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a dolandırıcılık suçlaması hakkında karar 5 yıla kadar hapsi istenmişti! Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a dolandırıcılık suçlaması hakkında karar 5 yıla kadar hapsi istenmişti! Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a dolandırıcılık suçlaması hakkında karar
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