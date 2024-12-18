Hayasız görüntüleri büyük tepki çekmişti! Dilan Polat ve Sıla Doğu için hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülere ilişkin Polat ve Doğu hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hayasız görüntüleri büyük tepki çekmişti! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İddianamede, görüntülerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan bilirkişi inceleme raporuna göre, müzik eşliğinde dans edildikten sonra Polat'ın Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü anlatıldı.

Sanık Polat, iddianamede yer verilen ifadesinde, arkadaşının doğum günü partisine gittiğini, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını belirtti.

Yanağından öpecekken ablası bir anda dönünce böyle bir durumun yaşandığını savunan Polat, aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında başka bir ilişki olacağının düşünülemeyeceğini ifade etti.

Hayasız görüntüleri büyük tepki çekmişti! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Polat, "Sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Şüpheli Dilan Polat'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Ablam Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Ben de sosyal medyada paylaşımlar yaptım ancak böyle bir paylaşım yaptığımı hatırlamıyorum. Zaten böyle bir şey paylaşmam mümkün değildir. Ablam benim annem gibidir, paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır"

Hayasız görüntüleri büyük tepki çekmişti! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İddianamede, Polat ile Doğu'nun, her ne kadar bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıklarını iddia etseler de herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemle "hayasızca hareketler" suçunun oluştuğu ve dava açmak için yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Hayasız görüntüleri büyük tepki çekmişti! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

1'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildiği takdirde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.